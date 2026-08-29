Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı cebine indiren motosikletli Bayraklı'da yakalandı

Bayraklı'da noterden çıkan parayı alan şüpheli güvenlik kameralarına takıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde noter işlemlerini tamamlayan S.D.'nin poşetinden düşen 100 bin lira, bölgeden geçen bir motosikletlinin soğukkanlı davranışıyla cebine girdi. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; polis görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre S.D., noterde gerçekleştirilen tapu satışının ardından nakit parayı poşete koyup aracına yöneldi. Araca bindiği sırada poşetten kayan para balyası araç kapısının önüne düştü. Durumu fark etmeyen S.D. olay yerinden ayrılırken, birkaç saniye sonra sokaktan geçen motosikletli M.Ö. yerdeki para balyasını fark etti.

M.Ö., motorunu durdurarak yerdeki parayı alıp cebine koydu ve bölgeden uzaklaştı. Görüntülerde paranın yere düşüşü, şüphelinin durup soğukkanlılıkla parayı alması ve hızla kaçışı net biçimde görünüyor. Olayın ardından S.D. parasının eksik olduğunu fark edip geri döndüğünde parayı bulamayınca polise haber verdi.

Polis incelemesi ve yakalama:

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki farklı güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği ve ikamet adresi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla M.Ö. adresinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 100 bin lira muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.Ö.nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay, kısa sürede çözümlenmesi ve paranın sahibine iade edilmesiyle son buldu. Güvenlik kamerası görüntülerinin olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadığı belirtildi.

BAYRAKLI'DA NOTER DÖNÜŞÜ DÜŞÜRÜLEN 100 BİN LİRAYI FARK EDİP CEBE İNDİREN MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI.