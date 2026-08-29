Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı cebine indiren motosikletli Bayraklı'da yakalandı

İzmir Bayraklı'da noterden çıkan kişinin poşetinden düşen 100 bin lirayı cebe indiren motosikletli şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı cebine indiren motosikletli Bayraklı'da yakalandı

Bayraklı'da noterden çıkan parayı alan şüpheli güvenlik kameralarına takıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde noter işlemlerini tamamlayan S.D.'nin poşetinden düşen 100 bin lira, bölgeden geçen bir motosikletlinin soğukkanlı davranışıyla cebine girdi. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; polis görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre S.D., noterde gerçekleştirilen tapu satışının ardından nakit parayı poşete koyup aracına yöneldi. Araca bindiği sırada poşetten kayan para balyası araç kapısının önüne düştü. Durumu fark etmeyen S.D. olay yerinden ayrılırken, birkaç saniye sonra sokaktan geçen motosikletli M.Ö. yerdeki para balyasını fark etti.

M.Ö., motorunu durdurarak yerdeki parayı alıp cebine koydu ve bölgeden uzaklaştı. Görüntülerde paranın yere düşüşü, şüphelinin durup soğukkanlılıkla parayı alması ve hızla kaçışı net biçimde görünüyor. Olayın ardından S.D. parasının eksik olduğunu fark edip geri döndüğünde parayı bulamayınca polise haber verdi.

Polis incelemesi ve yakalama:

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki farklı güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği ve ikamet adresi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla M.Ö. adresinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 100 bin lira muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.Ö.nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay, kısa sürede çözümlenmesi ve paranın sahibine iade edilmesiyle son buldu. Güvenlik kamerası görüntülerinin olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadığı belirtildi.

BAYRAKLI&#039;DA NOTER DÖNÜŞÜ DÜŞÜRÜLEN 100 BİN LİRAYI FARK EDİP CEBE İNDİREN MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ...

BAYRAKLI'DA NOTER DÖNÜŞÜ DÜŞÜRÜLEN 100 BİN LİRAYI FARK EDİP CEBE İNDİREN MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler