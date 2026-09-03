İhbar sonrası hızlı müdahale: Tılmerç Mahallesi'nde bisiklet kazası

İhbar sonrası hızla gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti

Tılmerç Mahallesi'nde hafif ticari araç ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Kazanın seyri ve taraflara ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile bisikletin çarpıştığı bildirildi. Kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı; ekipler olay yerinde gerekli tespitleri yaptıktan sonra durumu yetkililere iletti.

Yaralıya yapılan müdahale ve sağlık durumu:

İlk müdahale sonrasında bisiklet sürücüsü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, kazada 1 yaralı bulunuyor ve yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve trafik ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak tespitler sonrası netleşeceğini belirtti.

BATMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.