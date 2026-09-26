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İklim değişikliğiyle mücadele artık zorunlu: 2024 sıcak rekoru, 2025 kurak rekoru

Meteoroloji verileri 2016-2025 döneminin küresel ve ulusal ısınma eğilimini doğruladı; 2024 Türkiye’nin en sıcak, 2025 ise en kurak yılı oldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Aslı Han

İklim değişikliğiyle mücadele artık zorunlu: 2024 sıcak rekoru, 2025 kurak rekoru

bakanın değerlendirmesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 2016-2025 dönemine ilişkin sıcaklık ve kuraklık analizlerini paylaştı. Kurum, MGM verilerine dayanarak iklim değişikliğinin artık geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu vurguladı ve "İklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluk" ifadelerine yer verdi.

küresel veriler:

MGM'nin, farklı uluslararası kuruluşların ölçüm veri setleriyle yürüttüğü değerlendirmeye göre 2016-2025 dönemi küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak on yıllık dönem olarak belirlendi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) analizleri, 2015-2025 arasındaki 11 yılın tamamının kayıtlardaki en sıcak 11 yıl olarak kayda geçtiğini ortaya koyuyor. 2024 yılı küresel ortalama 15,1 °C ile kayıtlardaki en sıcak yıl oldu; 2025 ise Copernicus/ECMWF ve NOAA veri setlerinde üçüncü en sıcak yıl olarak sınıflandırıldı. Aynı yıl küresel okyanus ısı içeriği (Ocean Heat Content - OHC) modern gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor kırdı.

türkiye'de sıcaklık artışı ve kuraklık:

Türkiye verileri de küresel eğilimle paralel bir seyir izledi. MGM kayıtlarına göre 2023 yılı Türkiye ortalaması 15,1 °C ile 1991-2020 normallerinin yaklaşık 1,2 °C üzerinde gerçekleşerek ülkenin üçüncü en sıcak yılı oldu. 2024 ise 15,6 °C ortalama sıcaklıkla Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı olarak tescillendi. 2016-2025 döneminin Türkiye ortalaması 14,9 °C olarak hesaplandı.

Kuraklık açısından 2020-2022 dönemi ile özellikle 2025 yılı ön plana çıktı. WMO ve Copernicus/ECMWF değerlendirmelerinde 2025, Türkiye için 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kaydedildi; yıllık yağışlar normalin yaklaşık yüzde 27,6 altında gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış açığı yüzde 60'ın üzerine çıktı. MGM analizleri ayrıca 25 Temmuz 2025'te Şırnak’ın Silopi ilçesinde ölçülen 50,5 °C ulusal maksimum sıcaklık değerine dikkat çekti.

Raporun sonuç bölümünde, 2016-2025 döneminin küresel iklim sistemindeki ısınmanın hızını ve Türkiye’deki yansımalarını açık biçimde ortaya koyduğu; sıcaklık ve kuraklık verilerinin iyimser ve kötümser senaryo beklentilerinin de üzerinde gerçekleştiğinin altı çizildi. Karadeniz Bölgesi hariç olmak üzere tüm bölgelerde ölçülen ortalama sıcaklıklar senaryoların üzerinde seyretti.

Sonuç olarak, MGM’nin verileri ve Bakan Kurum’un değerlendirmesi, iklim risklerinin somutlaştığını ve uyum ile direnç stratejilerinin hızla hayata geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Türkiye, iklime dirençli bir yapıyı hedefleyerek önlemleri güçlendirme yönünde çalışmaya devam edecektir.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN (MGM)...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN (MGM) 2016-2025 DÖNEMİNİN KÜRESEL VE ULUSAL SICAKLIK İLE KURAKLIK ANALİZLERİNİ PAYLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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