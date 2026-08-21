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İlk galibiyet hedefi: Samsunspor Çaykur Rizespor deplasmanında

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2. haftada yarın saat 19.00'da Çaykur Rizespor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İlk galibiyet hedefi: Samsunspor Çaykur Rizespor deplasmanında

Samsunspor rize deplasmanına çıkıyor:

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, yarın akşam saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İlk haftada sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, bütün çalışmalarını sezonun ilk galibiyetini almak üzerine kurdu. İki Karadeniz takımının kozlarını paylaşacağı maçta hakem triosu da dikkat çekiyor.

hakem triosu ve maç saati:

Karşılaşmada düdük çalacak hakemler Ömer Turtay, yardımcı hakemler Yusuf Susuz ve Kerem İlitangil olarak açıklandı. Maç saatinin ve atanan hakem kadrosunun netleşmesiyle birlikte teknik ekip son taktik düzenlemelerini yaptı.

kadro gelişmeleri ve eksikler:

Ceza sürecinde olumlu bir gelişme yaşandı: 4 maçlık cezasının 3’ü ertelenen Eliot Watt, Rizespor karşılaşmasında forma giyebilecek durumda. Öte yandan sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly, Elayis Tavşan, Jaures Assoumou ve Afonso Sousa'nın mücadelede görev alması beklenmiyor. Yeni transfer Igor Drapinski'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Samsunspor, Çaykur Rizespor engelini kayıpsız geçmeyi amaçlarken, puan ya da puanlarla dönebilirse gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maça daha moralli çıkmayı planlıyor.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, YARIN KARŞILAŞACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR’U YENİP SEZONUN İLK...

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, YARIN KARŞILAŞACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR’U YENİP SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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