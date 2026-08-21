İpe dizilen kapya biberleri kış sofralarının garantisi oldu

Kış hazırlıkları devam ediyor:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşların kış hazırlıkları hız kazandı. Kapya biberleri, mevsiminde temin edildikten sonra geleneksel yöntemlerle kurutulmak üzere hazırlanıyor.

Nasıl hazırlanıyor:

Vatandaşlar biberleri tek tek ipe geçirerek diziyor; hazırlanan diziler evlerin uygun alanlarına asılarak doğal olarak kurutuluyor. Bu yöntem, ürünün uzun süre saklanmasını sağlarken lezzetinin korunmasına yardımcı oluyor.

Görüşler ve kullanım planı:

Vatandaşlardan Yasemin Işık, bazen biberleri kendi bahçelerinden topladıklarını, bazen de çarşıdan satın aldıklarını belirterek, "İplere dizerek hazırladığımız biberleri kimi zaman dolaba kaldırıyor, kimi zaman da asarak kurutuyoruz. Kışın tüketmek üzere şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Kurutulan biberlerin kış aylarında yemeklerde ve yöresel lezzetlerde kullanılması planlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz mevsiminin ürünleri çeşitli yöntemlerle değerlendiriliyor ve kış sofralarına aktarılıyor.

Patnos'ta sürdürülen bu uygulama, hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgenin geleneksel gıda hazırlama kültürünü canlı tutuyor.

AĞRI'DA YAZ MEVSİMİNİN SONLARINA YAKLAŞILMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLARIN KIŞ HAZIRLIKLARI DA HIZ KAZANDI.