Isparta'dan dünyaya uzanan ustalık: yarım asırlık greyder ustasının çağrısı

Ustalığın başlangıcı ve kapsamı

Sav kasabasında yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Meral, mesleğe 10 yaşında şantiyelerde başlayarak adım attı. Çalışma hayatının yarım asrını ağır vasıta ve iş makinelerinin tamirine adayan Meral, yıllar içinde hidrolik, motor, şanzıman ve diferansiyel gruplarının komple revizyonunu yapabilecek düzeye ulaştı. Çevresinde 'Greyder Ahmet' olarak tanınan usta, gelen makineleri baştan aşağı yenileyip yeniden çalışır hale getiriyor.

Yurt dışı siparişleri ve uzaktan destek

Meral'in işi yalnızca yerel taleplerle sınırlı değil; Türkiye'nin dört bir yanından, ayrıca Moskova, Libya ve Katar gibi ülkelerden de siparişler alıyor. Bazı onarımları yerinde yaparken, kimi durumlarda müşterilere görüntülü görüşme yoluyla teknik destek veriyor. Meral, Libya'dan gelen bir talepte, 'yüz kırk greyderin daire ayarını' görüntülü görüşme üzerinden yaklaşık bir saat içinde düzeltip müşterinin teşekkürünü aldıklarını aktarıyor.

Ustanın iş anlayışının önemli bir parçası da yaptığı işlere verdiği güvencedir. Meral, yapılan işlerde ortaya çıkabilecek arızalar için sorumluluk üstleniyor ve anlattığına göre yaptıkları işler altı ay garanti kapsamında yeniden revize edilebiliyor; gerektiğinde maliyetleri kendileri karşılıyor.

Mesleğin zorlukları ve çırak ihtiyacı

Meral, iş makinelerinin tamir ve bakımının hem emek hem de maddi sorumluluk gerektirdiğini vurguluyor. İş hayatının ilk yıllarını anlatırken ustasından çok sopa yediğini söyleyen usta, o dönemin çıraklık zorluklarına dikkat çekiyor. Günümüzde ise gençlerin bu mesleğe yeterli ilgiyi göstermediğini belirtiyor ve rahat yaşam koşullarının tercihleri etkilediğini ifade ediyor.

Şu anda yanında sınırlı sayıda eleman bulunduğunu, bir kısmını Bilecik ve Konya bölgelerine sevk ettiklerini anlatan Meral, iki genci bizzat yetiştirmeye çalıştıklarını söylüyor. Gençlere doğrudan çağrısını şöyle özetliyor: 'Gelsinler bize, cumartesi pazar da olsa, akşamlar da olsa. Biz canı gönülden yardımcı olup yetiştirelim onları.'

Ahmet Meral'in öyküsü, mesleki becerinin yıllarla nasıl olgunlaştığını, yerel emekten başlayıp uluslararası talebe dönüşen bir iş modelini ve ustalık bilgisinin yeni nesillere aktarılmasının önemini gösteriyor. Ustanın hem sahada hem de uzaktan verdiği destek, ağır vasıta ve iş makineleri tamirinde uzmanlaşmanın pratik yollarını da gözler önüne seriyor.

MESLEĞE 10 YAŞINDA BAŞLAYAN VE YILLARINI İŞ MAKİNELERİNİN TAMİRİNE ADAYAN AHMET MERAL, HİDROLİK, MOTOR, ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL SİSTEMLERİNİN KOMPLE REVİZYONUNU YAPIYOR.