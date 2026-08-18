Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

Isparta'dan dünyaya uzanan ustalık: yarım asırlık greyder ustasının çağrısı

Isparta'nın Sav kasabasındaki usta Ahmet Meral, 10 yaşında başladığı meslekte 50 yıldır iş makinelerinin komple revizyonunu yapıyor; genç çırak arıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Isparta'dan dünyaya uzanan ustalık: yarım asırlık greyder ustasının çağrısı

Ustalığın başlangıcı ve kapsamı

Sav kasabasında yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Meral, mesleğe 10 yaşında şantiyelerde başlayarak adım attı. Çalışma hayatının yarım asrını ağır vasıta ve iş makinelerinin tamirine adayan Meral, yıllar içinde hidrolik, motor, şanzıman ve diferansiyel gruplarının komple revizyonunu yapabilecek düzeye ulaştı. Çevresinde 'Greyder Ahmet' olarak tanınan usta, gelen makineleri baştan aşağı yenileyip yeniden çalışır hale getiriyor.

Yurt dışı siparişleri ve uzaktan destek

Meral'in işi yalnızca yerel taleplerle sınırlı değil; Türkiye'nin dört bir yanından, ayrıca Moskova, Libya ve Katar gibi ülkelerden de siparişler alıyor. Bazı onarımları yerinde yaparken, kimi durumlarda müşterilere görüntülü görüşme yoluyla teknik destek veriyor. Meral, Libya'dan gelen bir talepte, 'yüz kırk greyderin daire ayarını' görüntülü görüşme üzerinden yaklaşık bir saat içinde düzeltip müşterinin teşekkürünü aldıklarını aktarıyor.

Ustanın iş anlayışının önemli bir parçası da yaptığı işlere verdiği güvencedir. Meral, yapılan işlerde ortaya çıkabilecek arızalar için sorumluluk üstleniyor ve anlattığına göre yaptıkları işler altı ay garanti kapsamında yeniden revize edilebiliyor; gerektiğinde maliyetleri kendileri karşılıyor.

Mesleğin zorlukları ve çırak ihtiyacı

Meral, iş makinelerinin tamir ve bakımının hem emek hem de maddi sorumluluk gerektirdiğini vurguluyor. İş hayatının ilk yıllarını anlatırken ustasından çok sopa yediğini söyleyen usta, o dönemin çıraklık zorluklarına dikkat çekiyor. Günümüzde ise gençlerin bu mesleğe yeterli ilgiyi göstermediğini belirtiyor ve rahat yaşam koşullarının tercihleri etkilediğini ifade ediyor.

Şu anda yanında sınırlı sayıda eleman bulunduğunu, bir kısmını Bilecik ve Konya bölgelerine sevk ettiklerini anlatan Meral, iki genci bizzat yetiştirmeye çalıştıklarını söylüyor. Gençlere doğrudan çağrısını şöyle özetliyor: 'Gelsinler bize, cumartesi pazar da olsa, akşamlar da olsa. Biz canı gönülden yardımcı olup yetiştirelim onları.'

Ahmet Meral'in öyküsü, mesleki becerinin yıllarla nasıl olgunlaştığını, yerel emekten başlayıp uluslararası talebe dönüşen bir iş modelini ve ustalık bilgisinin yeni nesillere aktarılmasının önemini gösteriyor. Ustanın hem sahada hem de uzaktan verdiği destek, ağır vasıta ve iş makineleri tamirinde uzmanlaşmanın pratik yollarını da gözler önüne seriyor.

MESLEĞE 10 YAŞINDA BAŞLAYAN VE YILLARINI İŞ MAKİNELERİNİN TAMİRİNE ADAYAN AHMET MERAL, HİDROLİK...

MESLEĞE 10 YAŞINDA BAŞLAYAN VE YILLARINI İŞ MAKİNELERİNİN TAMİRİNE ADAYAN AHMET MERAL, HİDROLİK, MOTOR, ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL SİSTEMLERİNİN KOMPLE REVİZYONUNU YAPIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası