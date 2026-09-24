İtfaiyecilerin hassas müdahalesiyle havalandırma boşluğundan çıkarılan yavru kedi annesine kavuştu

itfaiye ekipleri olay yerine hızla müdahale etti:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir binanın yaklaşık 4 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, çevredekilerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Bölgedeki vatandaşlar ve binanın güvenlik personeli Eyüp Yeşilyaprak, kedinin sesi üzerine itfaiye ekiplerini aradı ve kısa sürede ekipler olay yerine geldi.

kurtarma çalışması:

İtfaiye ekipleri boşluğun üstünü kapatan demir sacı keserek ve merdiven kullanarak aşağı indi. Ekiplerin uzun ve dikkatli çalışması sonucu yavru kedi güvenli şekilde yerden alındı. Kurtarma sırasında soğukkanlılık ve koordinasyon dikkat çekti; müdahale, hem can güvenliği hem de hayvanın zarar görmemesi önceliği gözetilerek yürütüldü.

anneyle kavuşma anı:

Kurtarma anında bölgeden ayrılmayan anne kedi, yavrusu sağ salim çıkarılır çıkarılmaz yerinde duramayacak kadar heyecanlandı. İtfaiye ekiplerinin elinden alınan yavru kedi ile annesinin yüzleri güldüren kavuşması, çevredeki insanların da takdirini topladı. Olay, komşuluk duyarlılığı, güvenlik görevlisi müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışma titizliğinin birleştiği bir örnek olarak kayda geçti.

Bu tür olaylar, kent yaşamında küçük canlara gösterilen ilginin önemini hatırlatırken, yerel birimlerin koordineli çalışmasının hayvan kurtarma vakalarında fark yaratabildiğini gösterdi.

YAVRU KEDİ KURTARILIRKEN ANNE KEDİ BİR AN OLSUN BÖLGEDEN AYRILMADI