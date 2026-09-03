Kaçan sürücünün çarptığı 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkiinde meydana gelen kazada, 70 yaşındaki Ayşe Ç. kucağında torunu 6 yaşındaki Ç.A.Ş. ile yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle her iki kişi de yere savruldu.

kaza anı ve yaralananlar:

Kaza sırasında yaşlı kadın ile torununun sağlık durumuna ilişkin kaynaklarda ayrıntılı tıbbi bilgi yer almazken, her iki yaralının olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi. Olayda kullanılan araç ve sürücü bilgileri henüz netleşmedi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye motosikletli ambulans ile 2 ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Emniyet birimleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek sürücünün tespitine yönelik çalışma yürütüyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için yayaların ve sürücülerin dikkatli olması çağrısında bulundu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın ve torununa otomobil çarptı, sürücü kaçtı