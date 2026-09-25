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kadirli sokaklarında bir gün: akülü sandalyede empati denemesi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polinöropati hastası Furkan Ulusoy, arkadaşı Yusuf Denizli'ye bir günlüğüne akülü sandalye deneyimi yaşattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:24

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kadirli sokaklarında bir gün: akülü sandalyede empati denemesi

kadirli sokaklarında bir gün: akülü sandalyede empati denemesi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Furkan Ulusoy, polinöropati nedeniyle günlük yaşamını akülü tekerlekli sandalye ile sürdürüyor. Ulusoy, karşılaştığı fiziksel engellerin ve güvenlik risklerinin daha iyi anlaşılması için arkadaşının deneyimlemesini istedi.

deneyimin özü:

Furkan'ın çağrısına cevap veren 22 yaşındaki Yusuf Denizli, bir günlüğüne Furkan'ın yedek akülü tekerlekli sandalyesine binerek ilçede birlikte dolaştı. İkili, kaldırımlara çıkma, karşıdan karşıya geçme ve araçların yanından ilerleme gibi gündelik hareketlerin ne denli zor ve tehlikeli olduğunu bizzat deneyimledi.

izlenen rotada karşılaşılan somut sorunlar:

Deneyim sırasında kaldırımlardaki direkler, park eden araçlar ve eksik rampalar sıkça sorun yarattı. Furkan, insanların "Yoldan gitsen ne olur?" şeklindeki eleştirilerinin, yoldan gitmenin araçların hemen yanı başında ilerlemeyi gerektirdiğini ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemekten kaynaklandığını vurguladı. Furkan aynı zamanda basit bir noktadan başka bir noktaya ulaşmanın bile ciddi zorluklar içerdiğini ifade etti.

Yusuf deneyim hakkında, "Bir günlüğüne de olsa onun nasıl bir hayat yaşadığını ve günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları görmek istedim" diyerek, akülü sandalyeyi kullanmanın ona yeni bir bilinç ve bakış açısı kazandırdığını anlattı. Deneyim, engelli olmayan bir kişinin pratikte karşılaşılan güçlükleri anlaması açısından belirleyici oldu.

videoyla amaçlanan etki:

Gün boyunca yaşananlar video kaydına alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. İki arkadaş hem eğlenceli bir içerik üretmeyi hem de toplumda farkındalık ve empati oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Furkan, amacının insanların dışarıdan rahat gördüğü durumların günlük yaşamda ne kadar zor olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Bu çalışmayla, fiziksel çevre düzenlemelerinde eksikliklerin görünür kılınması ve halkın küçük davranış değişiklikleriyle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırabileceğine dair bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Deneyimi paylaşan ikili, kişisel deneyimlerin empatiyi artırmada güçlü bir araç olduğunu gösterdi.

BİR GÜNLÜĞÜNE AKÜLÜ SANDALYEYE BİNDİ, ENGELLERİ YAŞAYARAK GÖRDÜ

BİR GÜNLÜĞÜNE AKÜLÜ SANDALYEYE BİNDİ, ENGELLERİ YAŞAYARAK GÖRDÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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