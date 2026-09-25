Okul müdürünün son yolculuğu: yağmur altında veda

Okul müdürünün cenaze töreni Küçükelmalı köyünde gerçekleşti:

Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü Ali Sadefoğlu, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sadefoğlu için Küçükelmalı Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninde yakınları, meslektaşları ve köy sakinleri bir araya geldi. Tören, şiddetli sağanak yağış altında gerçekleştirildi.

Törene katılım ve tepkiler:

Sağanak yağmura rağmen törene, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile çok sayıda okul müdürü, öğretmen, köy sakinleri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı. Katılımcılar dualar okudu, Sadefoğlu için taziyelerini iletti.

Eğitim camiasının kaybı:

Uzun yıllar eğitim hizmetinde bulunan Sadefoğlu'nun vefatı, meslektaşları ve öğrencileri arasında derin üzüntü yarattı. Eğitim çevreleri, onun okuldaki çalışmaları ve köyle kurduğu güçlü ilişkilerle anılacağını vurguladı. Tören sonrası aileye ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi.

HAYATINI KAYBEDEN OKUL MÜDÜRÜ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ