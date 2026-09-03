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Kağıthane'de sosyal medyada paylaşılan makas görüntüsüyle yakalandı

Kağıthane'de sosyal medyaya yansıyan trafikte makas atma görüntüleriyle tespit edilen Ö.K.'ye 96 bin lira ceza uygulandı; araç 60 gün men edilip ehliyet iptal edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de sosyal medyada paylaşılan makas görüntüsüyle yakalandı

Kağıthane'de sosyal medyadan tespit edilen ihlal

İstanbul Kağıthane'de trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde emniyet ekipleri tarafından belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında elde edilen görüntüleri inceledi ve ihlalin bölge sınırları içinde gerçekleştiğini tespit etti.

Soruşturmanın detayları:

Yapılan incelemede aracın sürücüsünün Ö.K. olduğu belirlendi. İhlal, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri çerçevesinde değerlendirildi. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından ekipler hızlı bir tespit süreci yürüttü.

Uygulanan yaptırımlar ve süreç:

Sürücüye, ilgili maddelerden toplam 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yapılan tespitlerde sürücünün aday sürücü statüsünde olduğu belirlenmiş olup, Ö.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Şüpheli, hakkındaki adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Olay, sosyal medya kaynaklı ihbarların trafik denetiminde etkin şekilde kullanıldığını gösterirken, emniyet yetkilileri benzer ihlallerin tespit ve takibinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

SÜRÜCÜYE 96 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANIRKEN, ARAÇ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ. ADAY...

SÜRÜCÜYE 96 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANIRKEN, ARAÇ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ. ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İSE DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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