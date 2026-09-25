Kaman'da 851 bin liralık kaçak makaron operasyonu

Operasyon özeti:

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen operasyonla kaçak makaron üretimi ve satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma sonuçlandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 851 bin lira olan kaçak ürün ve ekipman ele geçirildi.

ele geçirilenler:

İnceleme ve arama çalışmaları kapsamında, kaçak üretime tahsis edilmiş malzemeler tespit edildi. Yetkililer, ele geçirilen başlıca unsurların kaçak makaron ve dolum amaçlı kullanılan dolum makinesi olduğunu bildirdi.

soruşturma ve şüpheliler:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ortak yürüttükleri çalışma sonucu, A.A., E.A. ve K.A. isimli şahısların kaçak makaron dolumu yaparak ilçede satış gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında resmi makamlarca adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNDE KAÇAK MAKARON ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPTIĞI BELİRLENEN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 851 BİN LİRA OLAN KAÇAK ÜRÜN VE EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ.