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vezirköprü’de samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Vezirköprü Yağcı Mahallesi'nde Mehmet Ay'a ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

vezirköprü’de samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Vezirköprü'de samanlık yangını kontrol altına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Yağcı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde bir samanlıkta yangın çıktı. Olay, saat 13.00 civarında Mehmet Ay'a ait samanlıkta başladı ve kısa sürede yoğun alev ve duman oluştu.

olayın gelişimi:

Alev ve dumanları fark eden mahalle sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Müdahale sayesinde alevler çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü; ancak samanlık kullanılamaz hale geldi.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde başlayan inceleme ile yangının kaynağına ilişkin tespit çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; ekiplerin müdahalesi olası daha büyük hasarları önledi.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE SAMANLIK YANGINI

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE SAMANLIK YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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