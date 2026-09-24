Kapadokya'da kırılgan mirasa müdahale: yedi peri bacası koruma altında

Kapadokya'da peribacalarının korunmasına yönelik yeni adımlar

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, doğal oluşumların korunması amacıyla sürdürülmekte olan çalışmalar kapsamında son dönemde yeni müdahaleler yapıldı. Daha önce müdahale edilen 2 peribacasına ek olarak, son uygulamalarla 5 peri bacasında daha koruma çalışması tamamlanarak müdahale edilen oluşum sayısı 7'ye ulaştı.

Uygulanan müdahalelerin kapsamı:

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda öncelik, deformasyon ve risk taşıyan oluşumların tespitine verildi. Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgenin yapısal olarak kırılgan olduğunu vurgulayarak, "Kapadokya çok önemli bir destinasyon ve yapı itibarıyla da çok kırılgan bir yapıya sahip. Peri bacalarının oluşumları dolayısıyla Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları istikametinde buradaki deformasyonu engellemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi. Aslanbay ayrıca, "Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale edildi ve bunların birçoğu bitti. Yakında Göreme’de mevcut bulunan iskeleleri söküp, diğer tehlikeli olduğunu düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turizm potansiyeli ve korunma ilişkisi:

Aslanbay, Kapadokya'nın yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırlayan bir destinasyon olduğunu ve bölgenin turizm gelirinin yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Koruma çalışmalarının, ziyaretçi deneyimini gözeterek vadileri düzenlemek, gece turizmini geliştirerek ve inanç rotalarını canlandırarak bölgenin potansiyelini artırmayı amaçladığı belirtildi. Kiliselerin restore edilmesiyle inanç turizminin de programa dahil edileceği ve böylece Kapadokya'nın dünya çapında hak ettiği değeri bulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yerel yönetimlerin önleyici müdahaleleri ve restorasyon çalışmaları, Kapadokya'nın jeolojik mirasının korunması ve turizm ile sürdürülebilirlik arasında kurulan denge açısından belirleyici olacak. Yapılan müdahalelerin birçoğunun tamamlandığı, risk taşıyan diğer oluşumlar için de benzer uygulamaların devam edeceği ifade edildi.

Kapadokya'da 7 peri bacasına koruma müdahalesi