Karacabeyli okçunun dünya hedefi Kore

Karacabeyli okçu milli takıma seçildi:

Karacabey Belediyespor Kulübü'nün geleneksel okçuluk sporcusu Fatih Çetin, Amasya'da düzenlenen Millî Takım Seçme Kampı'nda sergilediği performansla dikkat çekti. Sıralama atışlarında 49 isabet yapan Çetin, bu derecesiyle Türkiye rekorunu egale ederek kampı 1. sırada tamamladı ve Kore'de gerçekleştirilecek Geleneksel Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Karacabey Belediyespor'u temsil etme hakkı kazandı.

Kamp performansı ve rekor:

Amasya'daki Millî Takım Seçme Kampı'nda yapılan sıralama atışlarında Fatih Çetin'in hedefe yönlendirdiği 49 isabet, kamp sonuçları arasında öne çıktı. Bu derece, sporcu için hem kişisel bir başarı hem de kulübü adına kayda değer bir sonuç olarak değerlendirildi. Çetin'in istikrarlı atışları kamp sıralamasının zirvesine yerleşmesini sağladı.

Belediye desteği ve hedefler:

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sporcunun başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarına destek vereceklerini ifade etti. Başkan Karabatı, Fatih Çetin’in ortaya koyduğu başarının kendilerini gururlandırdığını ve sporcunun Kore'de ay-yıldızlı forma ile Karacabey'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirtti.

Karacabey Belediyespor Kulübü de yaptığı açıklamada, sporcuyu tebrik ederek uluslararası arenada başarılar diledi. Artık hedef Dünya Şampiyonası; Çetin'in Kore'de elde edeceği sonuç hem Türkiye hem de Karacabey için yeni bir gurur kaynağı olma potansiyeli taşıyor.

KARACABEY BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI GELENEKSEL OKÇULUK SPORCUSU FATİH ÇETİN, AMASYA’DA DÜZENLENEN MİLLİ TAKIM SEÇME KAMPI’NDA ELDE ETTİĞİ DERECEYLE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. SIRALAMA ATIŞLARINDA 49 SAYI YAPAN ÇETİN, TÜRKİYE REKORUNU EGALE EDERKEN, KAMPI 1. SIRADA TAMAMLAYARAK KORE’DE DÜZENLENECEK GELENEKSEL OKÇULUK DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ VE KARACABEY BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜ TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.