Karacaoba'da emniyet şeridine çekilen tır sonrası yol kaosa döndü

olayın özeti:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde seyir halindeki bir tırdan mazot dökülmesi sonucu yol yüzeyi kayganlaştı ve trafik bir anda kaosa dönüştü. Olayda yaklaşık 10 araç birbirine girdi, sürücülerin kontrolü kaybetmesi zincirleme kazaya yol açtı.

olayın gelişimi:

Tırın sürücüsü ile plaka bilgisi henüz alınamadı; sürücü durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Ancak yola yayılan mazot nedeniyle arkadan gelen araçlar kayarak kontrolden çıktı ve birbirlerine çarptı. Olay, 112 Acil Servis Hattına bildirildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı, ulaşım akışı kontrollü şekilde durduruldu. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki kazaya ait görüntüler dron ile kaydedildi; çekimler, trafikteki yoğun kilitlenmeyi ve kazaya karışan araçların durumunu ortaya koydu.

BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN YAKIT DÖKÜLMESİ ÜZERİNE ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. YAKLAŞIK 10 ARAÇ KAZAYA KARIŞIRKEN, TRAFİĞİN KİTLENDİĞİ ANLAR DRON İLE KAYDEDİLDİ.