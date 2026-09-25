Okul kantinlerinde logo dönemi: yasaklı ürünlere sıkı takip

Denetimler ve uygulamanın kısa özeti:

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, 14 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren Okul Gıdası Logosu uygulaması kapsamında ilçe genelindeki okul kantinlerini tek tek denetledi. Denetimlerde amaç, öğrencilerin okul ortamında daha sağlıklı ve Bakanlık kriterlerine uygun ambalajlı gıdalara ulaşmasını sağlamaktı.

Uygulamanın kapsamı ve dayanakları:

Uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hazırlandı; Türk Böbrek Vakfı da uygulamaya destek verdi. Buna göre kantin, kafeterya ve büfelerde satışa sunulan ambalajlı gıdaların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şeker, yağ ve tuz oranlarına uygun olması zorunlu hale getirildi.

Denetim bulguları ve alınan önlemler:

Zabıta ekipleri, kantinlerde özellikle cips, çikolata, şekerleme ve gazlı içecek gibi satışi tamamen yasaklanan ürünleri kontrol etti. Ambalajında 'Okul Gıdası Logosu' bulunmayan veya yeni dönemin kriterlerine uymayan ürünlerin öğrencilere ulaşması engellendi; söz konusu ürünler satıştan men edildi ve kantincilere uyarılar yapıldı.

Denetimler, uygulamanın uygulanabilirliğini sınamak ve okul kantinlerinde standart oluşturmak açısından ilk aşamada yoğunlaştırıldı. Seyhan Belediyesi yetkilileri, uygulamanın devamında da izleme ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

ADANA’DA ZABITA EKİPLERİ, 14 EYLÜL İTİBARIYLA UYGULAMAYA KONULAN YENİ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE OKUL KANTİNLERİNİ DENETLEYEREK SATIŞI YASAKLANAN GIDALARI TESPİT EDİP SATIŞTAN MEN ETTİ.