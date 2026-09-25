Kazakistan'da deniz tatbikatı faciasında can kaybı 14'e yükseldi

Kazakistan'da deniz tatbikatı faciası:

Aktau kenti açıklarında, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden asker sayısı 14'e çıktı. Kazakistan Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmaları sırasında Çavuş Mansur Gumarov ile er Miras Turdıbekulı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Operasyonun sona erdiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Savunma Bakanlığı verilerine göre, 24 Eylül tarihinde tatbikat sırasında hava şartları aniden kötüleşti ve rüzgâr şiddetlendi. İlk açıklamalarda 19 askerin denize sürüklendiği, 3'ünün kurtarıldığı belirtilmişti. Bakanlık daha sonra denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltti.

Arama-kurtarma ve son durum:

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti kapsamında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında iki beden daha bulundu ve böylece bestätigt edilen can kaybı sayısı 14 oldu. Yetkililer operasyonun tamamlandığını duyurdu; soruşturmanın ve resmi değerlendirmelerin süreceği aktarıldı.

KAZAKİSTAN'DA HAZAR DENİZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKAT SIRASINDA ASKERLERİN DENİZE SÜRÜKLENDİĞİ FACİADA CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ.