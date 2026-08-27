Karadeniz'de güvenlik endişesi artıyor: gemiler Trabzon açıklarında beklemede

Karadeniz ticaretinde yeni bir risk dönemi:

Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki deniz trafiğini de doğrudan etkiliyor. Son dönemde hem Rusya hem de Ukrayna kaynaklı dron saldırılarının ticari gemilere yönelmesi, bölgede seyreden yük gemilerinde güvenlik endişesini artırdı. Bu gelişme, güzergah planlarını değiştiren veya daha emniyetli kabul edilen noktalarda beklemeyi tercih eden gemilerin sayısında artışa yol açtı.

Trabzon açıklarında bekleyen gemiler ve nedenleri:

Karadeniz'in doğu ve kuzey kesimlerinde yaşanan tehditler nedeniyle bazı yük gemileri, rotalarını erteleyerek Trabzon açıklarında demirlemeyi seçti. Bekleyen gemilerin farklı bayraklara kayıtlı olduğu, sahadaki liman ve nakliye aktörlerinin bu durumu güvenlik riski ve lojistik gecikme olarak değerlendirdiği bildiriliyor. Bu bekleyiş, gemi sahipleri ve operatörleri için ek maliyet ve zaman kaybı anlamına geliyor.

İhracatçılardan gelen uyarılar ve talepler:

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ihracat ve ithalat yapan firmaların dron saldırılarına uğradığını belirterek, “Şu anda ihracat durma noktasına geldi” dedi. Çelebi, limanlarda bekleyen yaş sebze ve narenciye ürünlerde bozulma yaşandığını, firmaların kredi ve sigorta yükleriyle zor durumda olduğunu ve borçların ertelenmesi yönünde taleplerin iletildiğini aktardı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender de saldırıların bölge ihracatını zayıflattığını vurguladı. İskender, yaş sebze ve meyve ihracatçılarının zaman kısıtına tabi olduğunu, limanlarda beklemenin plan ve programları aksattığını ve bunun ciddi maddi külfetler doğurduğunu ifade etti. Ayrıca ihracatçılara yönelik ödeme kolaylıkları ve mücbir sebep muafiyetleri talep edildi.

Kısa ve orta vadede olası etkiler:

Deniz güvenliğindeki bozulma, özellikle taze ürün ihracatında kayıplara, pazar payı daralmasına ve arz zincirinde aksamalara yol açabilir. Bekleyen yükler nedeniyle ürün kalitesi düşerken, firmaların finansal yükleri de artıyor. Yerel ve merkezi kurumların, nakliye güvenliğini artıracak önlemlerle birlikte finansal erteleme ve destek mekanizmalarını hızlandırması gerektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, Karadeniz'deki dron saldırılarının ticari deniz taşımacılığı üzerinde yarattığı belirsizlik, gemilerin Trabzon açıklarında beklemesine sebep olurken, ihracatçılar kısa vadeli mali destek ve operasyonel güvenlik önlemleri talep ediyor. Bölge aktörleri, savaşın seyrine bağlı olarak normalleşmenin sağlanacağını ve pazarların tekrar açılabileceğini öngörüyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE KARADENİZ’DE TİCARİ GEMİLERE YÖNELİK ARTAN DRONE SALDIRILARI, DENİZ TAŞIMACILIĞINDA GÜVENLİK ENDİŞESİNİ BÜYÜTÜYOR. SAVAŞIN DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİ DENİZ GÜZERGAHLARINDA SEYREDEN BAZI YÜK GEMİLERİ, GÜVENLİK RİSKLERİ NEDENİYLE TRABZON AÇIKLARINDA BEKLİYOR.