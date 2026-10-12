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Karaman'da alkollü sürücünün yol hatası iki polisi hastaneye gönderdi

Karaman'da Urgan Mahallesi'nde kontrolsüz kavşakta kamyonetle resmi trafik aracı çarpıştı; iki polis yaralandı sürücüde 0,67 promil alkollü tespit edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da alkollü sürücünün yol hatası iki polisi hastaneye gönderdi

Karaman'da kavşakta meydana gelen çarpışmada iki polis yaralandı

Karaman'da bir kamyonet ile resmi trafik polis aracının çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı. Kaza, Urgan Mahallesi 2013. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta gerçekleşti. Olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki 70 ABE 830 plakalı kamyonet ile E.A. yönetimindeki 70 A 5432 plakalı Toyota marka resmi trafik polisi aracı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan polis memurları E.A. ve A.Ö. yaralandı. Kazanın meydana geldiği kavşağın kontrolsüz olması, çarpışmanın şiddetini artırdı.

Müdahale, sağlık durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polis memurlarını ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yetkililer, polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde 0,67 promil alkollü olduğu tespit edildi ve O.S. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA KAMYONETLE RESMİ TRAFİK POLİSİ ARACININ ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 POLİS...

KARAMAN’DA KAMYONETLE RESMİ TRAFİK POLİSİ ARACININ ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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