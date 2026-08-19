Dolar 47,9427 -0,01%
Euro 56,0636 +0,12%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.036,76 +0,44%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,90 +0,31%
--°

Karaman’da erken söküm ve yüksek fiyat üreticinin yüzünü güldürdü

Karaman’da erken söküm başlayan yazlık soğan, dekarda 8-10 ton verim ve tarlada kilosu 15-20 lira fiyatla üreticinin geçimini rahatlatıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Karaman’da erken söküm ve yüksek fiyat üreticinin yüzünü güldürdü

Karaman’da erken söküm ve yüksek fiyat üreticinin yüzünü güldürdü

Karaman’da yazlık soğan tarlalarında söküm çalışmaları başladı. Günün doğmasıyla tarlaya giden mevsimlik işçiler, söktükleri soğanları temizleyip çuvallayarak sofralara ulaşması için hazırlıyor. İşlemler, yaz aylarının en sıcak günlerinde gerçekleşiyor.

Tarlada verim ve fiyat dengesi:

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Kazımkarabekir ilçesindeki tarlada incelemelerde bulunup çiftçilerden bilgi aldı. Bayram, bu yıl soğanda verimin iyi olduğunu belirterek, "Fiyatın yüksek olması üreticinin ve müstahsilin çok para kazandığı anlamına gelmiyor." dedi.

Bayram, tarladan çıkan soğanın kilosunun 15-20 lira bandında olduğunu, sofraya gelince fiyatın 60 lirayı bulabildiğini vurguladı. Ayrıca, ülke genelinde soğan ekiminin yaklaşık yüzde 40 azaldığını, bunun da soğanın değer kazanmasına yol açtığını söyledi. İncelemede sökümün 15 gün erken başladığını ve tarladaki soğanın büyüklük ve veriminin iyi olduğu kaydedildi.

Üreticiden değerlendirme:

Soğan üreticisi Yaşar Erol hasadın iyi geçtiğini ifade ederek, "Şuan dekarda yaklaşık 8 ila 10 ton arasında soğan alıyoruz. Burada ürettiğimiz soğanı Türkiye’nin birçok iline gönderiyoruz. Üretim ve fiyatlardan memnunuz" dedi. Üreticiler, pazardaki kırılgan dengenin hızlı hasadı ve satışa yönelttiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, Karaman’daki yazlık soğan üretimi hem verim hem de piyasadaki talep nedeniyle üreticilerin gelirine olumlu katkı sağlarken, fiyat farkları tüketici fiyatları konusunda dikkat çekiyor.

KARAMAN ZİRAAT ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BAYRAM (SOLDA), BU YIL HER ÜRÜNDE OLDUĞU GİBİ...

KARAMAN ZİRAAT ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BAYRAM (SOLDA), BU YIL HER ÜRÜNDE OLDUĞU GİBİ SOĞANDA DA BEREKETLİ BİR YIL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besler inovasyon odaklı büyümeyle ilk yarıda cirosunu 19,6 milyar TL’ye taşıdı
images

Gurbetçi akını yerine sessizlik: Kırşehir'de araç kiralama durgunluğu
images

Edremit TDİOSB’de yatırımcı dönemi başlıyor
images

kktc’nin dijital ve ekonomik geleceğini omuz omuza inşa etme sözü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi