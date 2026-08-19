Karaman’da erken söküm ve yüksek fiyat üreticinin yüzünü güldürdü

Karaman’da yazlık soğan tarlalarında söküm çalışmaları başladı. Günün doğmasıyla tarlaya giden mevsimlik işçiler, söktükleri soğanları temizleyip çuvallayarak sofralara ulaşması için hazırlıyor. İşlemler, yaz aylarının en sıcak günlerinde gerçekleşiyor.

Tarlada verim ve fiyat dengesi:

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Kazımkarabekir ilçesindeki tarlada incelemelerde bulunup çiftçilerden bilgi aldı. Bayram, bu yıl soğanda verimin iyi olduğunu belirterek, "Fiyatın yüksek olması üreticinin ve müstahsilin çok para kazandığı anlamına gelmiyor." dedi.

Bayram, tarladan çıkan soğanın kilosunun 15-20 lira bandında olduğunu, sofraya gelince fiyatın 60 lirayı bulabildiğini vurguladı. Ayrıca, ülke genelinde soğan ekiminin yaklaşık yüzde 40 azaldığını, bunun da soğanın değer kazanmasına yol açtığını söyledi. İncelemede sökümün 15 gün erken başladığını ve tarladaki soğanın büyüklük ve veriminin iyi olduğu kaydedildi.

Üreticiden değerlendirme:

Soğan üreticisi Yaşar Erol hasadın iyi geçtiğini ifade ederek, "Şuan dekarda yaklaşık 8 ila 10 ton arasında soğan alıyoruz. Burada ürettiğimiz soğanı Türkiye’nin birçok iline gönderiyoruz. Üretim ve fiyatlardan memnunuz" dedi. Üreticiler, pazardaki kırılgan dengenin hızlı hasadı ve satışa yönelttiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, Karaman’daki yazlık soğan üretimi hem verim hem de piyasadaki talep nedeniyle üreticilerin gelirine olumlu katkı sağlarken, fiyat farkları tüketici fiyatları konusunda dikkat çekiyor.

KARAMAN ZİRAAT ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BAYRAM (SOLDA), BU YIL HER ÜRÜNDE OLDUĞU GİBİ SOĞANDA DA BEREKETLİ BİR YIL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.