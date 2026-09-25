Karaman'da evlerinde ölü bulunan çift düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi

Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Karaman'a getirilen Fatma ve Namık Özcan çiftinin cenazeleri, kentteki ayrı noktalarda düzenlenen törenlerin ardından defnedildi.

Cenaze törenleri ve defin işlemleri:

Fatma Özcan için Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, yakınlarının ve vatandaşların katıldığı bildirildi. Cenaze töreninin ardından Özcan'ın naaşı, Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Namık Özcan ise merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde defnedildi.

Olayın tespit edilmesi:

Olay, 2 gün önce Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin üçüncü katındaki dairede ortaya çıktı. Çiftle bir süre haberleşemeyen çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin daireye girişinde iki kişi hareketsiz bulundu.

İçeride kimyasal madde şüphesi oluşunca durum AFAD ekiplerine bildirildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Özcan yatağın bulunduğu odada, Namık Özcan ise oturma odasında cansız halde bulundu. Namık Özcan'ın yanında bulunan ve ekiplerce incelenen notta "Siyanür var, girmeyin" ifadesi yer aldığı, ayrıca siyanür olabileceği değerlendirilen katı madde ile bazı ilaçların bulunduğu öğrenildi.

Koruyucu giysi giyen AFAD görevlileri, cenazeleri evden çıkarıp otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

soruşturmanın seyri:

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayda Namık Özcan'ın eşini öldürdükten sonra siyanür kullanarak yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin ölüm nedenlerinin adli tıp incelemelerinin ardından netleşmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam ediyor.

KARAMAN’DA KOCASIYLA BİRLİKTE EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN FATMA ÖZCAN'IN (45) CENAZESİ HAMİDİYE MAHALLESİ’NDEKİ ŞEHİR MEZARLIĞI’NDA DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ.