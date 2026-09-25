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Adaköy sokakları yeni yüzüne kavuştu

Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Adaköy Mahallesi'nde 6 sokakta 800 metre ve 5.400 m² parke çalışmasını koordinasyonla yaklaşık 2 ayda tamamladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adaköy sokakları yeni yüzüne kavuştu

Adaköy sokakları yeni yüzüne kavuştu

Marmaris Belediyesi, ilçe genelindeki yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Adaköy Mahallesi'nde yıllardır kullanılagelen ve zamanla niteliğini kaybeden yollar yenilenerek mahalle sakinlerinin ulaşım konforu artırıldı.

yapılan çalışmalar ve teknik ayrıntılar:

Çalışmalar kapsamında 3, 5, 7, 10, 11 ve 12. sokaklar üzerinde yağmur suyu drenajları düzenlendi ve yüzeyler beton parke taşları ile kaplandı. Toplamda 800 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5.400 metrekarelik alanda yürütülen uygulamalar, diğer altyapı kurumlarıyla koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Uygulama, Marmaris Belediyesi'nin kendi ekip ve ekipmanlarıyla tamamlandı; yapılan düzenlemeler bölgedeki altyapı dayanıklılığını artırmayı hedefledi.

çalışmanın etkisi ve süresi:

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların tamamlanmasıyla Adaköy Mahallesi'ndeki 6 sokak, yenilenen yüzeyleriyle daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuştu. Marmaris Belediyesi, kent genelinde yol ve altyapı sorunlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

MARMARİS ADAKÖY’DE YOLLAR YENİLENDİ

MARMARİS ADAKÖY’DE YOLLAR YENİLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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