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Kepez'te çıkan orman yangınına geniş çaplı müdahale

Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde saat 14.30'da başlayan orman yangınına havadan 2 uçak, 4 helikopter; karadan 8 arazöz ve 75 işçiyle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepez'te çıkan orman yangınına geniş çaplı müdahale

yangının çıktığı yer ve zaman:

Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi sınırları içindeki ağaçlık alanda saat 14.30 civarında orman yangını başladı. Olayın ardından havadan ve karadan müdahale için ekipler yönlendirildi.

müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına katılan unsurlar arasında 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı bulunuyor. Ayrıca 75 yangın işçisi ile itfaiye ekipleri sahada müdahale ediyor.

çalışmaların seyri:

Müdahale hem havadan hem karadan eş zamanlı şekilde sürüyor ve çalışmalar bölgedeki ekiplerin katılımıyla devam ediyor.

Antalya&#039;da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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