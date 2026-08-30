Kavaklıdere'de ceviz bahçelerine bilimsel dokunuş: verim ve kalite odaklı eğitim

Eğitim programı düzenlendi:

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kavaklıdere Belediyesi ve Bakır Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle "Ceviz Üreticilerine Yönelik Eğitim" programı gerçekleştirildi. Programa 70 üretici katıldı ve ceviz yetiştiriciliğinde verim ile kaliteyi artırmaya yönelik kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Eğitim içeriği:

Eğitimde öncelikle ceviz bahçelerinde uygulanabilecek budama ve bakım yöntemleri ele alındı. Katılımcılara ayrıca toprak yönetimi, gübreleme ve sulama teknikleri, verimli ve kaliteli ceviz üretimine yönelik uygulamalar ile hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri aktarıldı. Programda, hasat öncesi ve sonrası yapılması gereken işlemler konusunda da pratik öneriler sunuldu.

Amaç, sorunlar ve izleme:

Eğitimin temel hedefi, üreticilerin ceviz yetiştiriciliğinde doğru uygulama teknikleri konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve sahadaki verim ile ürün kalitesini yükseltmektir. Katılımcılarla yapılan değerlendirmelerde karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm yolları tartışıldı; özellikle toprak analizi, zamanında budama ve entegre mücadele yöntemleri ön plana çıktı. Yetkililer, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, sürdürülebilir tarımsal üretim ile bölge cevizciliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

MUĞLA’NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAK AMACIYLA ÜRETİCİLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.