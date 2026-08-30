Samsun sahilinde karaya oturan Hong Kong bayraklı tanker dron saldırısının izlerini taşıyor

Samsun kıyısında sürüklenip karaya oturan tanker

Karadeniz'de dron saldırısına uğradığı bildirilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling, sürüklenerek Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkiinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu. Olay, geminin Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede hedef alındığı iddiasıyla gündeme geldi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, gemi saldırının ardından büyük hasar gördü ve üzerindeki mürettebatın tahliyesi gerçekleştirildi. Saldırı sonrası yaşanan tahliye operasyonunda gemide bulunan 21 personelin tamamı, başka bir gemi olan Maran Pytha tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanına götürüldü. Mürettebatın tahliyesinden sonra, başıboş kalan gemi olumsuz hava koşullarının etkisiyle kıyıya doğru sürüklendi.

Yetkililer, geminin en son 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.10 sıralarında veri gönderdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Kurtarma ve inceleme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri, karaya oturan gemi çevresinde inceleme başlattı. Ekipler ilk tespitleri ve hava-deniz koşullarını değerlendirdikten sonra geminin çekilmesi ve çevresel risklerin yönetilmesine yönelik adımların planlanacağını açıkladı.

Olayın kesin boyutu, saldırının nedenleri ve karaya oturma sürecinin ayrıntıları, ekiplerin yapacağı teknik incelemeler ve hasar tespitinin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, çevre kirliliği ve deniz trafiği açısından gerekli önlemlerin öncelikli olduğunu vurguladı.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve kurtarma çalışmaları tamamlandıkça bilgi paylaşılmaya devam edilecek.

KARADENİZ'DE DRON SALDIRISINA UĞRAYARAK HASAR GÖREN HONG KONG BAYRAKLI M/T GOLDEN SAPLİNG İSİMLİ GEMİ, SÜRÜKLENEREK GELDİĞİ SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİ SAHİLİNDE KARAYA OTURDU.