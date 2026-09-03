Kavşakta 'dur' levhasına uymayan araca çarpmamak için frenleyen motosiklet devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir kavşakta 'DUR' levhasına uymadan yoluna devam eden otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsünün aracı devrildi. Kaza anı yakınlardaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bayır Mezarlığı istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönüne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ömer Y. yönetimindeki 07 BJU 235 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada Remzi Güven Caddesi'nden 3544 Sokak yönüne ilerleyen Servet K. idaresindeki 01 AYB 07 plakalı otomobille karşılaştı. İddiaya göre otomobil sürücüsü kavşaktaki 'DUR' levhasına uymadı; motosiklet sürücüsü çarpmamak için fren yaptı ve motosiklet savrularak devrildi.

Yaralanma ve müdahale:

Devrilme sonucu motosiklet sürücüsü Ömer Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Ömer Asaf Y. yaralandı. Her iki kişinin de kask kullanmadığı görüldü. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Uygulanan cezalar:

Kazanın ardından yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü ve oğluna toplamda 16.848 TL idari para cezası uygulandı. Cezalar; yetersiz ehliyetten 11.629 TL, kask kullanmamaktan 2.500 TL ve muayenesinin bulunmaması nedeniyle 2.719 TL olarak kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINCA SANİYE SANİYE KAYDEDİLEN KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İLE ARKASINDAKİ OĞLU YARALANDI.