Kayıp Demir kardeşlerin isimleriyle yardım toplandığı iddiasına tepki

Reyhanlı'da belirsizlik sürüyor:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne'den Mersin'e giden ve açıldıktan kısa süre sonra batarak kaybolan gemide seyahat eden Mustafa Demir (33) ve Mahmut Demir (28)'in yakınları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında gelecek haberi bekliyor. Aile, umutlu bekleyişini sürdürürken isimleri üzerinden yapılan izinsiz yardım çağrılarıyla ikinci bir şok yaşadı.

Aileden uyarı:

Demir ailesi, kayıp kardeşlerin adını kullanarak haklarında "yardıma muhtaç oldukları" iddiasıyla İBAN paylaşan şahısların olduğunu belirtti. Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir vatandaşlara seslenerek bu paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda" diyerek, iyi niyetin suistimal edilmesine tepki gösterdi ve söz konusu paylaşımları yapanları kınadı.

İsimlerin kötüye kullanılması ve yetkililere çağrı:

Halil Demir, kardeşleri adına İBAN paylaşanların durmadan para istediğini söyledi: "Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuz söylenerek insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar." Ailenin açıklamasına göre, henüz kardeşlerin nerede olduğu bilinmezken bazı kimliği belirsiz kişiler tarafından yardım talep ediliyor.

Bir başka yakın, İbrahim Demir, dolandırıcılara itibar edilmemesini vurguladı: "Mahmut ve Mustafa Demir adına yardım talep ediliyor. Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin." Aile yetkililerden bu paylaşımları yapan şahısların tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Yetkililer ve yakın çevre, vatandaşları resmi kaynaklar veya ailenin kendisi dışında yapılan para ve İBAN taleplerine itibar etmemeleri konusunda uyarıyor. Aile, destek için devlet kurumları, akrabalar ve köylülerinin yanı sıra resmi duyuruların takip edilmesini istiyor.

Bekleyiş sürerken, kamuoyuna düşen çağrı net: doğrulanmamış yardım taleplerine karşı dikkatli olun ve iddiaları yetkililere bildirin.

KAYIP KARDEŞLERİN AĞABEYİ HALİL DEMİR