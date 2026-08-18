Kayseri gençleri için kapılar aralanıyor

Başkan Büyükkılıç'tan tebrik ve güvence:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026‑YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sınavda başarı gösteren tüm öğrencileri kutladı. Büyükkılıç, tercihini Kayseri'den yana kullanan gençlere yönelik sıcak bir karşılama mesajı vererek, belediyenin her aşamada öğrencilerin yanında olacağını vurguladı.

Başkanın mesajında, üniversiteye yerleşmenin gençlerin yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi ve emek veren tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi. Tercihini Kayseri'den yana kullanan gençlerin şehrin imkânlarıyla kucaklanacağına dair güçlü bir taahhüt de yer aldı.

Kayseri'nin eğitim altyapısı ve genç nüfusu:

Büyükkılıç, Kayseri'nin yükseköğretim alanında giderek güçlendiğini belirterek kentte 5 üniversite ve yaklaşık 75 bin öğrenci bulunduğunu hatırlattı. Bu kurumlar arasında Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi öne çıkıyor.

Başkan, Kayseri'yi sadece kampüslerden ibaret bir kent olarak görmediklerini; öğrencinin ders dışında gelişebileceği, üretebileceği, spor ve sanatla buluşabileceği bir şehir hedeflediklerini ifade etti.

Belediyenin sunduğu ekonomik ve günlük destekler:

Gençlere yönelik belediyecilik anlayışının kapsamı eğitimden sosyal desteğe, teknolojiden kültür ve spora kadar geniş bir yelpazede sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan başlıca destekler arasında şunlar bulunuyor:

%50 su faturası indirimi, KAYBİS başta olmak üzere ulaşım destekleri, burs ve eğitim katkıları, yeme-içme hizmetleri ile ücretsiz çamaşır yıkama hizmetleri yer alıyor. Büyükkılıç, bu uygulamaların gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla devam edeceğini belirtti.

Eğitim, teknoloji ve kişisel gelişim odaklı çalışmalar:

Kentte sunulan hizmetlerin ekonomik desteklerin ötesinde olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, gençlerin geleceğin dünyasına hazırlanması için teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında önemli adımlar atıldığını söyledi. KAYMEK aracılığıyla yüz binlerce vatandaşa eğitim ve kişisel gelişim imkânı sağlandığı; öğrencilere ücretsiz kitap setleri, sanat ve meslek eğitimleri sunulduğu kaydedildi.

Bilişim Akademisi'nde yazılım, yapay zekâ, robotik kodlama ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Ayrıca Mobil Dijital Gençlik Merkezi ve Sanat Akademisi gibi projelerle gençlerin farklı disiplinlerde kendilerini geliştirmelerine olanak tanınıyor. Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi de gençlerin karar süreçlerine katılımını güçlendirmek için kuruldu.

Kent deneyimi ve son mesaj:

Büyükkılıç, Kayseri'nin yalnızca sanayi ve ticaretle değil; eğitim, bilim, kültür, sanat, teknoloji ve sporla da ön plana çıktığını belirterek, gençlerin şehirde geçireceği yılların hem eğitim hem de yaşam deneyimi açısından değerli olacağını söyledi. Şehrin tarihi ve kültürel mirasının —Erciyes'ten Soğanlı Vadisi'ne, Kültepe Kaniş-Karum'dan Koramaz Vadisi'ne kadar— gençlere zengin bir deneyim sunacağına dikkat çekti.

Son olarak Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi tercih eden öğrencilere yönelik şu dilekleri paylaştı: 'Yolunuz açık, bahtınız güzel, başarılarınız daim olsun. Kayseri'ye gönül veren, Kayseri'yi tercih eden tüm gençlerimizi sevgiyle ve muhabbetle bekliyoruz.' Belediyenin, öğrencilerin şehir yaşamında yalnız hissetmemeleri için gereken sorumluluğu yerine getireceği taahhüt edildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 2026-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN KAYSERİ’DEKİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK EDEREK, GENÇLERİN YENİ EĞİTİM HAYATLARINDA YANLARINDA OLACAKLARINI BELİRTTİ. BÜYÜKKILIÇ, 5 ÜNİVERSİTESİ VE YAKLAŞIK 75 BİN ÖĞRENCİSİYLE KAYSERİ’NİN GENÇLERİN EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI SUNAN GÜÇLÜ BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİ OLDUĞUNU VURGULADI.