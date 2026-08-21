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Kayseri'de Erciyes kampında Paralimpik Halter Milli Takımı'nın hazırlık seferberliği

Paralimpik Halter Milli Takımı, Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun ve disiplinli antrenmanlarla ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de Erciyes kampında Paralimpik Halter Milli Takımı'nın hazırlık seferberliği

Kayseri kampı antrenmanları

Paralimpik Halter Milli Takımı, müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcular, merkezde uygulanan program çerçevesinde yoğun ve disiplinli antrenmanlarla performanslarını artırmaya odaklanıyor.

Antrenman programı ve takip:

Kamp sürecinde antrenörler ve teknik ekip sporcuların çalışmalarını yakından takip ediyor. Günlük antrenmanların yanı sıra toparlanma ve teknik çalışmalarına önem verilen sporcuların, müsabakalara verimli hazırlanabilmesi için gerekli lojistik ve sportif destek sağlanıyor.

il müdürlüğünün açıklaması:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için azim, kararlılık ve özveriyle çalışan milli sporcularımıza başarılar diliyor, Kayseri’deki kamp çalışmalarının verimli geçmesini temenni ediyoruz". Açıklamada, sporculara güvenildiği ve çalışmaların sonuçlarının yakın takip edildiği vurgulandı.

Kamp, hem teknik hazırlık hem de takım uyumunu güçlendirme açısından önem taşıyor. Milli takımın Kayseri'deki çalışmaları, ilerleyen dönemdeki ulusal ve uluslararası müsabakalarda alınacak sonuçlar için belirleyici olacağına işaret ediyor.

PARALİMPİK HALTER MİLLİ TAKIMI MÜSABAKALARA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK AMACIYLA KAYSERİ ERCİYES...

PARALİMPİK HALTER MİLLİ TAKIMI MÜSABAKALARA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK AMACIYLA KAYSERİ ERCİYES KAMP EĞİTİM MERKEZİ’NDE KAMP ÇALIŞMALARINI YOĞUN VE DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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