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Kayseri'de halat çekme aday hakem kursu tek gün sürecek

23 Ağustos'ta Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenecek halat çekme aday hakem kursu, başvuru şartları ile saat ve sağlık koşullarını açıkladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de halat çekme aday hakem kursu tek gün sürecek

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kursu:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, halat çekme branşında hakem olmak isteyenler için bir aday hakem kursu düzenliyor. Kurs 23 Ağustos tarihinde müdürlüğün toplantı salonunda yapılacak ve eğitim programı 09.00'da başlayıp 18.00'de sona erecek.

Katılım şartları:

Kursa başvuracak adaylarda öncelikle T.C. vatandaşı olma şartı aranıyor. Ayrıca adayların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekiyor; ancak bu şart milli sporcular için uygulanmayacak.

Yaş, sağlık ve disiplin koşulları:

Adayların 18 yaşından gün almış ve 55 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. Hakemlik görevini yerine getirmeye engel bir zihinsel veya fiziksel sağlık sorunu bulunmadığının sağlık raporu ile belgelendirilmesi isteniyor.

Ayrıca, daha önce geleneksel spor dalları veya başka bir spor dalında hakem, sporcu ya da farklı bir görevde bulunmuş adayların, görevleri sırasında altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmaları gerekiyor.

HALAT ÇEKME BRANŞINDA HAKEMLİK YAPMAK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN 23 AĞUSTOS’TA GENÇLİK VE SPOR İL...

HALAT ÇEKME BRANŞINDA HAKEMLİK YAPMAK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN 23 AĞUSTOS’TA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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