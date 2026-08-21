Kayserispor Ankara'da Iğdır FK sınavına hazırlanıyor

Kayserispor, 1. Lig'in 3. haftasında yarın Ankara'da Iğdır FK ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik ekip ve oyuncular maç programına uygun şekilde son çalışmaları gerçekleştirdi.

hazırlık süreci:

Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde yürütülen idmanlar tamamlandı ve takım, planlandığı gibi bugün karayolu ile Ankara'ya hareket edecek. Sarı kırmızılıların kafilesi saat 14.15'te yola çıkacak ve maç için konaklama ile son hazırlıklar yapılacak.

maç bilgileri ve organizasyon:

Iğdır FK ile Kayserispor arasındaki maç, Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Teknik ekip, yoğun lig maratonunda puan hedefi doğrultusunda oyuncuların dinlenmesi ve taktiksel hazırlığa önem verdiğini bildirdi.

Her iki takım da ligde erken bir çıkış yakalamayı hedeflerken, Kayserispor'un deplasmandaki bu randevusu kritik bir sınav olarak görülüyor. Takımın sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı maç öncesi belirlenecek son durumlara göre netleşecek.

YARIN DEPLASMANDA IĞDIR FK İLE KARŞILAŞACAK OLAN KAYSERİSPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.