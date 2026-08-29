Kayserispor'da Gerin: maç yol kazasıydı, hataları düzelteceğiz

Kayserispor'da maçın değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Kayserispor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Atila Gerin karşılaşmayı ve alınan sonucu değerlendirdi.

Gerin, ilk yarıda takımının istenen oyun düzenine ve skora ulaştığını belirterek ikinci yarıda yaşanan düşüşü beklediğini söyledi. Karşılaşmanın rakibin fiziksel üstünlüğü nedeniyle zor geçtiğini ifade eden Gerin, takımın kondisyon ve atletiklik anlamında halen gelişime açık olduğunu vurguladı.

Hakem kararları ve maçtaki kritik anlar:

Teknik direktör, maçta momentumun değişmesinde birkaç kararın belirleyici olduğunu savundu. "İlk yarı penaltıda Alperen yapıyor penaltıyı, sarı kartı var. Hiçbir şey verilmiyor. İkinci yarı bizimki penaltı mı değil mi şüphesi olan bir pozisyonda bizimki sarı kart görüyor," diyerek penaltı ve kart kararlarına dikkat çekti. Ayrıca hakemin saha dışından dönme sürecini, "hakemin 15 dakikayı beklemeden 12-13 dakika sonra sahaya çıkması" şeklinde eleştirdi ve bazı faul pozisyonlarının peş peşe verilmemesini garip bulduğunu aktardı.

Gerin, buna rağmen hakem kararlarının sığınacak bir bahane olmadığını belirtti: "Bunlara sığınacak biri değilim. Biz hatalarımızı tamir edip, telafi edip yolumuza devam edeceğiz."

Takımın durumu ve gelecek planı:

Teknik direktör, ikinci yarıda rakibin daha iyi oynadığını kabul ederek kritik anlarda skoru belirleyen pozisyonların rakip lehine gerçekleştiğini söyledi. "Rakibin eksik kalmaması bizim için şanssızlıktı. Yani kararları da yenmek lazım," diye ekledi.

Gerin, oyuncuların ilk yarıdaki oyunundan ve mücadelelerinden memnun olduğunu belirterek bu maçı "yol kazası" olarak gördüğünü ifade etti. Eksikliklerin çalışarak giderileceğini, takımın aynı ciddiyetle sahada yer alıp yeniden pozisyonlar üreterek yoluna devam edeceğini söyledi ve önümüzdeki 3-4 haftada atletik açıdan daha iyi bir seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sonuç olarak teknik heyet ve oyuncular için önceliğin hataların tespiti, telafisi ve sahada tutarlılığı sağlamak olduğu ortaya kondu. Gerin, hem oyun hem de kararların daha adil şekilde belirleyici olduğu maçların hepsi için daha hayırlı olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, 2-1 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BİZ HATALARIMIZI TAMİR EDİP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.