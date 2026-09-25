Keban'da 30 kilo dev turna: amatör balıkçının kıyıya çekme mücadelesi

Keban Baraj Gölü'nde yakalanan dev turna

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör olarak balık avlayan bir kişinin oltasına takılan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki turna, kıyıya çekilirken zorlu anlar yaşattı.

olta mücadelesi ve kayıt altına alınan anlar:

Balığın oltaya takılmasıyla başlayan mücadele, balıkçıyı güçlükle kıyıya ulaştırdı. Yaşanan çekişme sırasında balıkçının verdiği uğraş ve balığın direnci, olay yerinde bulunanların dikkatini çekti ve anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

bölgedeki ilgi ve gözlemler:

Yaklaşık 30 kilogram olduğu belirtilen dev turna kıyıya çıkarıldıktan sonra çevredeki balıkçılar ile vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yakalama anı ve balığın büyüklüğü, bölgedeki amatör avcılar arasında da dikkat çekti.

Kıyıya çıkarıldığı anların kayda alınması, balığın büyüklüğünü ve balıkçının mücadelesini net şekilde belgeliyor ve yakalanan turna bölgedeki gündemde yer aldı.

KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE 30 KİLOLUK DEV TURNA