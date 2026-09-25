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Mahalle seferber oldu: firar eden koyunlar boş arazide toplandı

Çorum Ulukavak Mahallesi'nde kapısı kırılan ağıldan sürü halinde kaçan koyunlar, sahibinin yakınlarıyla yürütülen arama sonrası boş bir arazide bulundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 01:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mahalle seferber oldu: firar eden koyunlar boş arazide toplandı

Koyunların kaçışı mahallede seferberlik başlattı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Çömlekçiler Sokakında, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Doğuhan Kaya'ya ait koyunlar ağıldan çıkarak sürü halinde kaçtı. Kapının kırılmasıyla başlayan olayın ardından sahibi ve yakınları, mahalle halkının desteğiyle arama çalışması başlattı. Sokak sokak yürütülen çabaların sonucunda koyunlar boş bir arazide toplu halde bulundu ve tekrar ağıla götürüldü.

Arama çalışmaları:

Sahip ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin de katıldığı aramalar, kısa sürede organize bir arama-kurtarma çalışmalarına dönüştü. Bölgede yapılan tarama sırasında koyunların sakin bir alan olan boş arazide toplandığı tespit edildi. Hayvanların zarar görmediği ve güvenli bir şekilde yeniden ağıla alınarak sahibine teslim edildiği bildirildi.

Sahibinin sözleri:

Olayı anlatan Doğuhan Kaya, "Koyunlar firar etmiş, kapıyı kırmışlar. Allah razı olsun eşten dosttan. Onlar da bizi aradılar, hemen gittik koyunlarımızı bulduk. Şimdi tekrar ağılımıza götürüyoruz. Buradan kalbi temiz, yüreği temiz insanların hepsinin işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Malımız helalmiş ki Allah tekrar kapımıza nasip etti" ifadelerini kullandı ve komşularına teşekkür etti.

Olay, küçükbaş hayvan bakımında güvenlik önlemlerinin önemini ve yerel dayanışmanın kazandırdığı hızlı çözüm gücünü gösterdi. Mahalledeki iş birliği sayesinde koyunlar kısa sürede bulunarak, olası tehlike ve kayıplar önlenmiş oldu.

ÇORUM&#039;DA KOYUNLAR AHIRIN KAPISINI KIRARAK FİRAR ETTİ

ÇORUM'DA KOYUNLAR AHIRIN KAPISINI KIRARAK FİRAR ETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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