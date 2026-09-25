Hakan Fidan'ın türkevi buluşması: Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüşme

Hakan Fidan ile Badr Abdelatty New York'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli hafta çerçevesinde New York'taki temaslarını sürdürdü. Fidan, görüşmesini Türkevi'nde gerçekleştirdi.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantı, BM 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli hafta programı kapsamında düzenlendi ve iki bakanın bir araya gelmesi şeklinde gerçekleşti.

tarafların unvanları:

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken, Mısır tarafında Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty hazır bulundu.

BAKAN FİDAN, MISIRLI MEVKİDAŞI BADR ABDELATTY İLE GÖRÜŞTÜ