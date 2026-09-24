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Kale çevresi yenileniyor: Kahramanmaraş kalesi çevresinde cephe yenileme çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehit Muallim Hayrullah Caddesi'nde dükkan ve konut cephelerini tarihi dokuya uygun yenileyerek kale çevresinde görsel bütünlük sağlıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Kale çevresi yenileniyor: Kahramanmaraş kalesi çevresinde cephe yenileme çalışması

Kahramanmaraş kalesi çevresinde cephe iyileştirme çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte tarihi alanda görsel devamlılığı sağlamak amacıyla Tarihi Kahramanmaraş Kalesi çevresinde kapsamlı cephe yenileme çalışması başlattı. Proje, şehir merkezindeki atıl ve çevreyle uyumsuz yapıların mimari dokuya uygun hale getirilmesini hedefliyor. Çalışmalarla mahallelerin karakteristik görünümü korunurken kent estetiği güçlendirilecek.

Çalışmanın kapsamı:

İhalesi tamamlanan proje kapsamında, eski postaneden kaleye çıkış yönündeki Şehit Muallim Hayrullah Caddesi'ndeki uygunsuz yapıların cepheleri yenilenecek. Projede dükkanlar ve konutlar için farklı uygulamalar öngörülüyor; dükkanlarda ahşap doğrama imalatları yapılacak, konutlarda ise sıva ve boya çalışmalarının yanı sıra yüzey cephe uygulamaları gerçekleştirilecek.

Amaç ve beklenen etkiler:

Yürütülecek çalışmalar, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresine bütüncül bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Bölgedeki düzenleme, ziyaretçilere daha düzenli ve nitelikli bir güzergâh sunacak; aynı zamanda kentin kültürel değerlerinin daha görünür olmasına katkı sağlayacak. Belediye uygulamalarıyla tarihi yapılar ve çevresi arasındaki görsel uyum güçlendirilecek ve mahalle kimliği korunacak.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA TARİHİ ALANDA GÖRSEL DEVAMLILIĞIN SAĞLANMASI İÇİN TARİHİ KAHRAMANMARAŞ KALESİ&#039;NİN...

KAHRAMANMARAŞ'TA TARİHİ ALANDA GÖRSEL DEVAMLILIĞIN SAĞLANMASI İÇİN TARİHİ KAHRAMANMARAŞ KALESİ'NİN ÇEVRESİ YENİLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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