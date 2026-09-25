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Kemaliye'de imece geleneği dutu pestile dönüştürüyor

Kemaliye'nin Apçağa köyünde kadınlar imeceyle dutu geleneksel yöntemle pestile çeviriyor; üretim hem kışlık gıda hem de önemli gelir kaynağı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kemaliye'de imece geleneği dutu pestile dönüştürüyor

Kemaliye'de duttan pestil ve pekmez üretimi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, özellikle Apçağa köyü başta olmak üzere dut hasadı döneminde kadınlar bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle pestil ve pekmez hazırlıyor. Bölgedeki dut üretimi hem kışlık gıda ihtiyacını karşılıyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

İmeceyle hazırlık ve toplama:

Toplama işleri aileler ve komşular arasında paylaşılıyor; pestil hazırlığı için kadınlar merkezde yer alırken, erkekler ağaçlardan dutların silkelenmesi ve toplanması aşamasında destek veriyor. İlk aşamada toplanan dutlar özenle ayıklanıp hazırlanıyor.

Geleneksel üretim süreci:

Ayıklanan dutlar kazanlarda kaynatılarak şire elde ediliyor. Bu şireye un ve nişasta eklenip yeniden kaynatıldıktan sonra karışım bezlerin üzerine seriliyor ve güneşte kurutma yöntemiyle pestil haline getiriliyor. Kuruyan pestiller bezlerden ayrılarak paketleniyor; bazıları köyde tüketiliyor, bir kısmı ise satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hatice Çalışkan, üretimin zahmetli olduğunu ancak imece usulüyle çalışmanın süreci daha keyifli kıldığını belirtti. Çalışkan, "Yüz yıllardır atadan toruna devam eden geleneksel yöntemle yapımımız sürmektedir. Pestil yapımının her aşamasında birbirimize yardımcı oluyoruz." dedi.

Çalışkan, Kemaliye'de pestil ve pekmezin ilçe ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, bu yılki üretimin de yüzlerini güldürdüğünü kaydetti.

KEMALİYE’DE KADINLAR PESTİLİ İMECE USULÜ HAZIRLIYOR

KEMALİYE’DE KADINLAR PESTİLİ İMECE USULÜ HAZIRLIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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