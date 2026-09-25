Arpaçay'da muhtarların talepleri masaya yatırıldı

Arpaçay'da muhtarlarla yüz yüze istişare

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçedeki mahalle ve köylerin önceliklerini değerlendirmek üzere Arpaçay Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Yusuf Baştımar ve ilçe muhtarları tarafından karşılanan heyet, yapılan çalışmalar ve vatandaş talepleri üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin odak noktaları:

Ziyarette, yerel hizmetlerin etkinleştirilmesi, vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili kurumlara iletilmesi ve altyapı ile sosyal ihtiyaçların önceliklendirilmesi başta olmak üzere bir dizi konu ele alındı. Kaymakam Güvenç, muhtarlık kurumunun devlet ile vatandaş arasındaki köprü işlevini vurgulayarak muhtarların taleplerin doğru kanallara aktarılmasında kilit rol oynadığını belirtti.

Belediye Başkanı Elma ise hizmet sunumunda koordinasyonun önemine dikkat çekti ve muhtarlarla ortak hareket ederek ihtiyaçların hızlı çözümü için iş birliğinin süreceğini ifade etti. Görüş alışverişinde ilçede yürütülen projeler ve planlanan uygulamalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Muhtarların görüşleri ve toplantının sonucu:

Arpaçay Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Baştımar ile ilçe muhtarları, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. Muhtarlar, mahalle ve köylerin öncelikli taleplerini aktardı; kaymakamlık ve belediyenin bu taleplerin çözümünde destek vereceği taahhüt edildi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve yapılacak koordinasyon adımlarının belirlenmesiyle sona erdi. Taraflar, vatandaş odaklı hizmetlerin güçlendirilmesi için muhtarlarla düzenli iletişimin süreceğini vurguladı.

ARPAÇAY’DA KAYMAKAM GÜVENÇ VE BAŞKAN ELMA’DAN MUHTARLARA ZİYARET(KARS-İHA)