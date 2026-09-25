Sanayide basınçlı hava verimliliği: kaçakların maliyeti ve çözüm yolları

ESO'da basınçlı hava semineri

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen "Basınçlı Havada Enerji Tasarrufu ve Hava Kaçakları Tespiti Semineri", 50. Yıl Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte, sanayide verimliliğin artırılması ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda basınçlı hava üretim maliyetleri ile hava kaçaklarının işletme bütçeleri ve karbon emisyonları üzerindeki etkileri ele alındı.

seminerin ana gündemi:

Seminere, üye firmaların bakım ve enerji yönetimi birimlerinden temsilciler katılım sağladı. Katılımcılar, sistem verimliliğini düşüren kaçakların tespit yöntemleri, ölçüm teknikleri ve giderme stratejileri hakkında teknik bilgiler aldı. Sunum ve tartışmalarda, enerji tüketim verilerinin nasıl analiz edileceği ve maliyetlerin nasıl optimize edileceği ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

saha örnekleri ve tasarruf fırsatları:

Eskişehir sanayisinden örnek uygulamalar üzerinden yapılan değerlendirmelerde, küçük kaçakların bile uzun vadede önemli ekonomik kayıplara yol açtığı vurgulandı. Katılımcılar, hava kaçaklarının tespiti ve giderilmesiyle sağlanabilecek tasarruf potansiyelini hesaplama ve uygulamaya dönük adımlar üzerinde fikir alışverişi yapma fırsatı buldu. ESO'nun bu tür etkinliklerle işletmelerin enerji verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilir üretimi desteklemeyi hedeflediği bildirildi.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) TARAFINDAN, SANAYİDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA "BASINÇLI HAVADA ENERJİ TASARRUFU VE HAVA KAÇAKLARI TESPİTİ SEMİNERİ" DÜZENLENDİ.