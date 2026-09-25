Keşan'da sokakta asılı halıyı çalan şüpheli kamerada

Keşan'da sokakta asılı halının çalınma anı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda yürüyen bir kişinin, bir evin önünde asılı halıyı fark ettiği ve sonrasında harekete geçtiği görülüyor.

şüphelinin davranışı:

Kayıtlarda şüphelinin önce çevreyi uzun süre kontrol ettiği, ardından evin bahçesine girdiği ve bahçede asılı bulunan halıyı alarak olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor. Görüntülerde şüphelinin tedbirli davranışları dikkat çekiyor.

görüntülerin sunduğu bilgiler:

Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini ve halının bahçede asılı bulunduğunu net şekilde gösteriyor. Kayıtlarda şüphelinin çevreyi kontrol etme süresi ve ardından hızla uzaklaşması açık biçimde izlenebiliyor.

Kaynaklarda olayla ilgili başka bir ayrıntı veya resmi açıklama yer almıyor; mevcut görüntüler olayın nasıl cereyan ettiğine dair temel bilgilendirmeyi sağlıyor.

EDİRNE'NİN KEŞAN İLÇESİNDE YOLDA YÜRÜRKEN BİR EVİN ÖNÜNDEKİ HALIYI GÖREN ŞÜPHELİ, ÇEVREYİ KONTROL ETTİKTEN SONRA HALIYI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. O ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.