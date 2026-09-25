New York'ta BM çevresinde trafiği durduran Netanyahu karşıtı gösteri

New York'ta BM önünde geniş çaplı Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde, BM Genel Merkezi yakınlarında toplanan yüzlerce kişi protesto düzenledi. Gösteri, BM Genel Kurulu'na dakikalar kala üç blok uzaklıkta başladı ve kısa sürede trafiğin kesilmesine yol açtı.

gösteri ve müdahale:

New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri, yolları kapatan göstericilere müdahale etti; bazı kişilerin ellerini plastik kelepçelerle bağlayarak polis otobüslerine aldı. Olay yerinden gelen bildirilerde, gösteri sırasında 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Osse'nin de olduğu aktarılıyor.

talepler ve görüntüler:

Protestocular, Gazze'deki duruma ve İran ile olası bir savaşa tepki göstererek, "Netanyahu, saklanamazsın. Soykırım nedeniyle aranıyorsun" gibi sloganlar attı. ABD'nin İsrail'e sağladığı silah ve finansmana atıf yapılırken, "Artık bizim paramızla öldürmeyin" ve "Gazze, yanındayız" sloganları öne çıktı. Gösteride, boynunda ilmik bulunan ve mahkum kıyafeti giydirilmiş bir Netanyahu maketi de taşındı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında bazı anlarda protestocular ile İsrail yanlıları arasında arbede yaşandı. BM Genel Merkezi çevresindeki gösteri, hem trafiğin uzun süre durması hem de çok sayıda gözaltıyla sonuçlanarak New York sokaklarında önemli bir gündem maddesi haline geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabı öncesinde BM Genel Merkezi’nin dışında bir araya gelen yüzlerce kişi, İran savaşı ve Gazze Şeridi’ndeki soykırımı protesto etti.