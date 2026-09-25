Bodrum mandıra mevkiindeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay yeri ve yangının yayılışı:

Akşam saatlerinde İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasındaki Mandıra mevkiinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesini gerektirdi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

müdahale ve sağlık çalışmaları:

İhbar üzerine Bodrum Orman İşletme Şefliği, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum Belediyesi birimleri, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de katıldı.

Geniş alanda etkili olan yangına ekipler canla başla müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahalede bulundu ve olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Bölgedeki ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

belediye başkanının açıklaması:

Tamer Mandalinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Akyarlar ve İslamhaneleri Mahallelerimiz arasında bulunan Mandıra Mevkii’nde meydana gelen yangın, ilgili kurumlarımızın koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yangın sürecinde görev alan tüm ekiplerimize, sahada destek veren gönüllülerimize ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bölgedeki çalışmalarda görev alan kurum ve gönüllüler gece boyunca soğutma ve kontrol tedbirlerine devam ediyor.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇABASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.