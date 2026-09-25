Kilis'te hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: üç ağır yaralı

Kaza: hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Kilis'in Musabeyli ilçesi Şenlikçe köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, çarpışma 79 DZ 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan M.D. (70) ile 06 FHF 726 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü R.Ç. (60) arasında gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü M.D. ile araçta bulunan N.D. (68) ve Ö.D. (37), sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve takip:

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili tahkikat sürüyor. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

KİLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.