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Kilosunu 155'ten 80'e indirdi, küçük işletmeyle hayatını yeniden kurdu

Kırşehir'de yöresel ürünler hazırlayan Ali Arslan, ameliyat ve diyet denemelerinin ardından bir yıl düzenli beslenmeyle 155 kilodan 80 kiloya düştü.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:17

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilosunu 155'ten 80'e indirdi, küçük işletmeyle hayatını yeniden kurdu

Kilo verme süreci:

Ali Arslan, yıllarca süren kilo mücadelesinin sonunda hayatını kökten değiştirdi. Eğitimini iktisat ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanlarında alan Arslan, yaşamının en ağır döneminde 155 kiloye kadar çıktığını, bunun günlük hayatını ve ruh halini olumsuz etkilediğini anlattı. Çeşitli yöntemler denediğini belirten Arslan, bu süreçte hem ameliyat hem de diyet seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi.

Arslan, süreci özetlerken 'Yıllarca kilolu gezdim. 155 kiloya kadar çıktım. Çok yöntem denedim ve sonunda kilo vermeyi başardım' diyerek, denemelerin ve başarısız geçen aşamaların ardından kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı. Özellikle sosyal yaşam ve fiziksel özgürlük üzerindeki etkiler, karar verme sürecinde belirleyici oldu.

Uyguladığı yöntemler ve kararlılık:

Arslan, nihai sonuç olarak bir yıl boyunca düzenli ve sağlıklı bir beslenme programı uyguladığını aktardı. Bu dönemde diyetle birlikte düzenli beslenmeye odaklanmasının, motivasyonunu korumasında etkili olduğunu belirtti. Süreç kolay olmadıysa da disiplin ve istikrar sayesinde 155 kilodan 80 kiloya inebilmeyi başardı. Arslan, deneyimleri hakkında 'Ameliyat da denedim, diyet de denedim. Sonunda kendime ‘‘Yeter artık’’ dedim ve farklı yöntemleri deneyerek kilo vermeyi başardım' ifadelerini kullandı.

Bu süreçte yemeğe olan tutkusundan vazgeçmediğini söyleyen Arslan, yemek yapmayı sevmesinin onu hem zorluklarla başa çıkarmada hem de meslek yolunu seçmede etkilediğini belirtti. Kilo verme süreci, Alis Arslan için sadece fiziksel bir dönüşüm değil; yaşam tarzı ve mesleki yönelim değiştiren bir eşikti.

Günlük yaşam ve meslek değişimi:

Kilo vermenin sosyal hayattaki etkilerini de anlatan Arslan, kilolu dönemlerinde gezmekten keyif alamadığını, istedikleri kıyafetleri giyememenin ciddi üzüntü yarattığını ifade etti. Değişimin ardından Kırşehir'de küçük bir işletme açarak yöresel ürünler hazırlamaya başladı. Arslan, farklı coğrafyalardan topladığı ürünleri kendi yorumuyla birleştirip müşterilerine sunduğunu, amacının hem yöresel lezzetleri yaşatmak hem de farklı damak tatlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Sonuç olarak Ali Arslan'ın hikâyesi, pek çok kişinin deneyebileceği farklı yolları araştırmanın, kararlılık göstermenin ve sağlıklı beslenmeyi süreklilik haline getirmenin önemini ortaya koyuyor. Hem kişisel hem mesleki alanda dönüşümünü tamamlayan Arslan, yaşam kalitesini artıran bu süreci işletmesine de yansıtarak yeni bir sayfa açtı.

ALİ ARSLAN 155 KİLODAN 80 KİLOYA DÜŞMEYİ BAŞARDI.

ALİ ARSLAN 155 KİLODAN 80 KİLOYA DÜŞMEYİ BAŞARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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