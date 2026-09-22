Kırgızistan'dan küresel yaptırımlar için tek yetki önerisi: yetki BM'ye devredilsin

Caparov'un BM 81. Genel Kurulu konuşmasının ana hattı:

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünyadaki çatışma ve insani krizlere dikkat çekerek uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Caparov, Ukrayna, İran, Sudan ve Filistin çevresindeki gelişmeler başta olmak üzere farklı bölgelerde devam eden savaşların mevcut çok taraflı mekanizmaların sınırlarını gösterdiğini vurguladı.

Konuşmasında Kırgızistan'ın anlaşmazlıkların diyalog ve barış yoluyla çözülmesini benimsediğini belirten Cumhurbaşkanı, ülkesinin arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti ve Orta Asya'nın yakın zamanda sergilediği yapıcı işbirliği örneklerine atıfta bulundu.

BM Güvenlik Konseyi üyeliği ve temsil adaleti önerileri:

Caparov, Kırgızistan'ın 2027-2028 yılları için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini hatırlatarak desteğini veren 142 ülkeye teşekkür etti. Bu sonuç, onun değerlendirmesine göre küçük ülkelerin küresel meselelerde katkı sunabileceğinin ve Orta Asya'nın uluslararası ilişkilerdeki rolünün arttığının göstergesi oldu.

Konuşmanın reform vurgusunda Caparov, BM yapısının modernize edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesini savunarak, Afrika kıtasına iki, Latin Amerika'ya bir daimi sandalye verilmesinin adil olacağını söyledi ve bazı gelişmiş ülkelerin de üyelik taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Kararların uygulanması ve hesap verebilirlik çağrısı:

Caparov, BM kararlarının uygulanmasındaki eksikliklerin çok taraflılığın zayıflamasına yol açtığını vurguladı. Bu nedenle Genel Kurul bünyesinde üye devletlerin karar ve taahhütlerini yerine getirmesine ilişkin kalıcı bir kamu sicili oluşturulmasını önerdi. Önerilen sicil, kararların uygulanma düzeyini sistematik olarak kaydedecek, ilerlemeye dair bilgileri içerecek ve belirlenen standartlara uygun şekilde düzenli raporlama yükümlülüğü getirecekti.

Ayrıca uygulanmama halinde devreye girecek bir sorumluluk mekanizması öneren Caparov, ilk aşamada ilgili ülkeye resmi bildirim yapılması ve örgütün ilgili organlarıyla istişarelerin yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Yaptırımlarda tek yetki önerisi:

Konuşmasının en dikkat çeken kısmında Caparov, yaptırım uygulamalarına ilişkin şu fikri paylaştı: "Herhangi bir ülkeye yaptırım uygulama yetkisini yalnızca BM’ye vermeliyiz. Uluslararası yaptırımlar sistemini iyileştirmenin mümkün olan tek yolu budur." Caparov, yaptırım kararlarının BM Şartı'na uygun olarak ve Güvenlik Konseyi yetkileri çerçevesinde alınması gerektiğinin altını çizdi.

Genel hatlarıyla Caparov'un mesajı, uluslararası karar alma mekanizmalarının meşruiyetinin güçlendirilmesi, hesap verebilirliğin artması ve BM'nin çatışma çözümünde daha merkezi bir rol üstlenmesi yönünde oldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yaptırım uygulama kararlarının BM Şartı'na uygun olarak ve Güvenlik Konseyi'nin yetkileri çerçevesinde alınması gerektiğini belirterek, "Herhangi bir ülkeye yaptırım uygulama yetkisini yalnızca BM'ye vermeliyiz. Uluslararası yaptırımlar sistemini iyileştirmenin mümkün olan tek yolu budur" dedi.