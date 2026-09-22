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Yeni gündem: Emine Erdoğan New York'ta iklim ve dijital güvenliğe dikkat çekti

Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki ilk gününden iklim, sıfır atık ve çocukların dijital güvenliği odaklı görüntüler paylaştı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yeni gündem: Emine Erdoğan New York'ta iklim ve dijital güvenliğe dikkat çekti

Emine Erdoğan'ın New York'taki ilk gününden görüntüler paylaşıldı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bulunduğu New York'ta, BM 81. Genel Kurulu döneminde katıldığı etkinliklere ilişkin sosyal medyadan bir video yayınladı. Paylaşımda, kendi görev tanımı olarak bilinen BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığı bağlamındaki duruşu ve küresel gündem konularına vurgu öne çıktı.

etkinliklerde öne çıkanlar:

Videoda, New York İklim Haftası açılış etkinliğine ait görüntüler yer aldı. Ayrıca "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı oturumdan kesitler görüldü. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldıkları "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğine dair kareler de bulunuyor.

mesajı ve vurgusu:

Emine Erdoğan paylaşımında, iklim krizi ve dijital çağın riskleri karşısında ortak sorumluluğun önemine dikkat çekti. Metinde şu ifadeye yer verildi:

İklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor

Video, katıldığı panel ve tören görüntülerini bir araya getirerek hem çevresel sürdürülebilirlik hem de çocukların dijital güvenliği konularını aynı çerçevede ele aldı. Paylaşım, New York gündemindeki temaslarının hem yerel hem uluslararası platformlarda yankı bulduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#039;ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla geldikleri New York'ta ilk gün katıldığı etkinliklere ilişkin video paylaştı.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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