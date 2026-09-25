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Kırıkhan'da koordineli müdahaleyle bahçe yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkhan'da koordineli müdahaleyle bahçe yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Kırıkhan'da bahçe yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Karataş Mahallesi'nde meydana gelen bahçe yangınına, bölge itfaiye birimleri hızlıca intikal etti. Yapılan müdahale sonucu alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçildi ve yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri koordineli bir çalışma yürüterek yangına anında müdahale etti. Ekipler, alevlerin yayıldığı alanlarda söndürme çalışması yaparken çevredeki yapı ve bitki örtüsünün etkilenmemesi için önlemler aldı.

Soğutma ve güvenlik tedbirleri:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ekiplerin müdahalesi sona erdi ve alanda riskin ortadan kalktığı bildirildi.

KIRIKHAN KARATAŞ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN BAHÇE YANGININA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.

KIRIKHAN KARATAŞ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN BAHÇE YANGININA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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