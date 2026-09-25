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Erzin'de seracılık çeşitleniyor: avokado ve mango yerel ekonomiye katkı sağlıyor

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Ahmet ve Bülent Büyüker’in avokado ve mango serasını ziyaret ederek üretim süreçlerini ve bölgesel katkılarını inceledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Erzin'de seracılık çeşitleniyor: avokado ve mango yerel ekonomiye katkı sağlıyor

ilçe protokolünden serada inceleme

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, ilçede avokado ve mango üretimi yapan Ahmet Büyüker ve Bülent Büyüker'e ait serayı ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

seradaki üretim ve uygulamalar:

Kaymakam Akpınar, serada yürütülen çalışmalar hakkında üreticilerden bilgi aldı ve avokado ve mango üretiminin mevcut durumunu değerlendirdi. Üretim sürecine ilişkin uygulamalar ve bakım teknikleri üzerine üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

tarımsal destek ve bölgesel katkı:

Ziyaret kapsamında, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üreticilerin çalışmalarının desteklenmesine yönelik konular ele alındı. Yapılan değerlendirmeler, üretimin yerel ekonomi üzerindeki katkısının güçlendirilmesine odaklandı.

Kaymakamlık ile üreticiler arasındaki diyalog, üretimin sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı.

ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR, AVOKADO VE MANGO ÜRETİMİ YAPILAN SERADA İNCELEMELERDE...

ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR, AVOKADO VE MANGO ÜRETİMİ YAPILAN SERADA İNCELEMELERDE BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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