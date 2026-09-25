Mut'ta okullar için kapsamlı güvenlik ve koordinasyon planı

Mut'ta okul güvenliği toplantısı düzenlendi:

Mersin'in Mut ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Meşe, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakcılar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek katıldı. Toplantının temel amacı, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamaya yönelik adımların değerlendirilmesiydi.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde öncelikle okulların giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun etkin şekilde yönetilmesine yönelik uygulamalar masaya yatırıldı. Katılımcılar, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması ve okul çıkışlarında olumsuzlukların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri tartıştı. Ayrıca okul servis araçlarının denetimleri ile okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirleri ve bu tedbirlerin eşgüdüm içinde uygulanmasının önemi vurgulandı.

yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların sürdürüleceği belirtildi. Kaymakam Osman Çelikkol, öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitim almalarının birinci öncelik olduğunu ifade ederek, okul güvenliğine ilişkin çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonla etkin şekilde devam edeceğini aktardı. Katılımcılar düzenli denetim, bilgi paylaşımı ve ortak uygulama mekanizmalarının önemini yineledi.

Toplantı sonucunda alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve gerektiğinde ek önlemlerin değerlendirilmesi için kurumlar arasında iletişimin artırılmasına karar verildi. Bu yaklaşım, hem okul içi hem de okul çevresi güvenliğinin sürdürülebilir kılınması hedefini taşıyor.

MUT’TA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR EĞİTİM ORTAMINDA ÖĞRENİM GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA EĞİTİM ORTAMLARININ GÜVENLİĞİ KONULU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.